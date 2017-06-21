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Минский милиционер утонул на курорте в Испании, спасая своих детей

22.06.2017 18:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн – Sputnik. Сотрудник минского подразделения Департамента охраны МВД утонул во время отдыха на испанском курорте Аликанте, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Минский милиционер утонул на курорте в Испании, спасая своих детей
© Pixabay
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Инцидент произошел 20 июня, 40-летний работник МВД проводил в Испании с семьей отпуск.

"Он спасал своих детей, которых во время купания внезапно стало уносить течением", – сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что дети погибшего не пострадали.

Сейчас посольство Беларуси в Испании занимается организацией доставки тела милиционера в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина спасал своих детей, которых внезапно начало уносить течением в море.

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