Минский милиционер утонул на курорте в Испании, спасая своих детей

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Сотрудник минского подразделения Департамента охраны МВД утонул во время отдыха на испанском курорте Аликанте, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Инцидент произошел 20 июня, 40-летний работник МВД проводил в Испании с семьей отпуск.

"Он спасал своих детей, которых во время купания внезапно стало уносить течением", – сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что дети погибшего не пострадали.

Сейчас посольство Беларуси в Испании занимается организацией доставки тела милиционера в Беларусь.