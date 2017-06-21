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Минчанин получил ожоги, изготавливая фейерверк на балконе
22.06.2017 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Житель Минска получил ожоги и был госпитализирован после возгорания самодельного фейерверка на балконе квартиры, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Минску Сергей Климович.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации следователей, вечером 21 июня 36-летний мужчина собирался на балконе собрать фейерверк.
"Во время работы произошло воспламенение горючего вещества, что привело к травмированию и повреждению оконной рамы. Осколки стекла и рамы впоследствии, упав, повредили припаркованные внизу автомобили", – сказал Климович.
Минчанин получил ожоги и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.
В настоящее время сотрудники УСК по Минску проводят по данному факту проверку.
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Возгорания фейерверка также привело к повреждению балконной рамы – осколки стекла упали на припаркованные возле дома машины.
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