Минчанин получил ожоги, изготавливая фейерверк на балконе

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Житель Минска получил ожоги и был госпитализирован после возгорания самодельного фейерверка на балконе квартиры, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Минску Сергей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионерка с ожогами 90% тела госпитализирована в Витебске

По информации следователей, вечером 21 июня 36-летний мужчина собирался на балконе собрать фейерверк.

"Во время работы произошло воспламенение горючего вещества, что привело к травмированию и повреждению оконной рамы. Осколки стекла и рамы впоследствии, упав, повредили припаркованные внизу автомобили", – сказал Климович.

Минчанин получил ожоги и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

В настоящее время сотрудники УСК по Минску проводят по данному факту проверку.