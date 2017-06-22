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МЧС: у минского балконного "пиротехника" обоженно 50% тела

22.06.2017 22:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн – Sputnik. Минчанин, изготавливавший самостоятельно на балконе фейерверк, получил ожоги 50% тела и находится в больнице, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.

МЧС: у минского балконного "пиротехника" обоженно 50% тела
© Pixabay
Минчанин получил ожоги, изготавливая фейерверк на балконе

Инцидент в столице произошел накануне около 18:20 в 12-этажном доме, находящемся на улице Денисовской: на лоджии вспыхнул компонент фейерверка, который 36-летний мужчина пытался сделать самостоятельно.

"Минчанин термические ожоги лица, конечностей различных степеней тяжести – всего 50% тела", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что во время происшествия он находился дома один: его супруга и ребенок были за городом. По информации МЧС, в результате вспышки на балконе выбило стекла: они при падении повредили стоящий возле дома автомобиль BMW.

Как ранее сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, по данному факту в настоящее время следователи проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате вспышки на балконе выбило стекла: они при падении повредили стоящий возле дома автомобиль BMW.

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