СК сообщил об очередном аресте за взятку в Минске

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Женщина обвиняется в получении взятки за благоприятное решение вопроса, входящего в ее компетенцию, сообщили Sputnik в СК.

"Подозреваемая при обследовании квартиры в одном из жилых домов в Советском районе столицы выявила факт самовольной перепланировки. Законных оснований для оформления технического паспорта владельцу квартиры у нее не было", — рассказал Sputnik в пятницу подробности предварительного расследования официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, для положительного решения вопроса подозреваемая получила взятку в размере 100 долларов США. После чего внесла заведомо ложные сведения в технические документы, позволившие оформить техпаспорт.

В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками ГУВД Мингорисполкома проводится комплекс мероприятий, направленный на установление иных эпизодов противоправной деятельности должностного лица, сказал Климович. Есть основания полагать, что получение незаконного вознаграждения носило не единичный характер, деньги передавались систематически, с целью разрешения вопроса перепланировки, произведенной с нарушением установленного порядка, отметил собеседник Sputnik.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера пресечения — заключение под стражу, сообщил официальный представитель УСК по Минску.