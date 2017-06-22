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На 4-м рудоуправлении "Беларуськалия" горела конвейерная лента

23.06.2017 10:50 — ЧП | Tut.by  
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Утром 23 июня в 05.12 спасателям поступило сообщение о задымлении в галерее на промышленной площадке «Беларуськалия» в Солигорском районе. На место выезжали 13 единиц техники, сообщает Минское областное управление МЧС.


Фото взято со страницы: vk.com/soligorsk_auto

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, черный дым у фабрики 4-го рудоуправления был виден на расстоянии нескольких километров.

«Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова стало известно, что в результате тления конвейерной ленты на уровнях 15 и 21 метров произошло задымление в отделении сушки и грануляции», — рассказали в пресс-службе Минского областного УМЧС.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося. Технологический процесс не прерывался, пострадавших нет.

 
 
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На место выезжали 13 единиц техники. Пострадавших нет, технологический процесс не прерывался.

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