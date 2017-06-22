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На 4-м рудоуправлении "Беларуськалия" горела конвейерная лента
Утром 23 июня в 05.12 спасателям поступило сообщение о задымлении в галерее на промышленной площадке «Беларуськалия» в Солигорском районе. На место выезжали 13 единиц техники,
Как рассказывают в соцсетях очевидцы, черный дым у фабрики 4-го рудоуправления был виден на расстоянии нескольких километров.
«Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова стало известно, что в результате тления конвейерной ленты на уровнях 15 и 21 метров произошло задымление в отделении сушки и грануляции», — рассказали в пресс-службе Минского областного УМЧС.
Сейчас специалисты выясняют причину случившегося. Технологический процесс не прерывался, пострадавших нет.
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На место выезжали 13 единиц техники. Пострадавших нет, технологический процесс не прерывался.
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Архив (ЧП)
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