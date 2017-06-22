|
ЧП на "Беларуськалии": ликвидировать пожар прибыли 13 единиц техники
23.06.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Более десяти единиц техники прибыли к месту пожара на ОАО "Беларуськалий" в Солигорском районе, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 23 июня рано утро, около 05:00: спасателям поступило сообщение о задымлении в галерее на промышленной площадке предприятия.
"К месту пожара было направлено 13 единиц техники", — рассказали в региональном управлении МЧС.
Когда к месту происшествия прибыли спасатели, стало известно, что задымление было вызвано тлением конвейерной ленты на уровнях 15 и 21 метра.
Специалисты устанавливают причину ЧП. "Технологический процесс по выпуску калийных удобрений не приостановлен", — добавили собеседники агентства.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты устанавливают причину происшествия и ущерб. ЧП не повлияло на технологический процесс по выпуску калийных удобрений.
|
Архив (ЧП)
Комментарии