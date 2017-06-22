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ЧП на "Беларуськалии": ликвидировать пожар прибыли 13 единиц техники

23.06.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Более десяти единиц техники прибыли к месту пожара на ОАО "Беларуськалий" в Солигорском районе, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 23 июня рано утро, около 05:00: спасателям поступило сообщение о задымлении в галерее на промышленной площадке предприятия.

"К месту пожара было направлено 13 единиц техники", — рассказали в региональном управлении МЧС.

Когда к месту происшествия прибыли спасатели, стало известно, что задымление было вызвано тлением конвейерной ленты на уровнях 15 и 21 метра.

Специалисты устанавливают причину ЧП. "Технологический процесс по выпуску калийных удобрений не приостановлен", — добавили собеседники агентства.

Пострадавших в результате инцидента нет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты устанавливают причину происшествия и ущерб. ЧП не повлияло на технологический процесс по выпуску калийных удобрений.

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