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МЧС о "нефтяной" пленке в Двине: ничего страшного не произошло

23.06.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн – Sputnik. Полоцкий горрайотдел просит граждан не волноваться по поводу якобы загрязнения воды в Западной Двине в черте Полоцка – "нефряные" разводы появились в реке из-за попадания в воду стоков с улиц города после дождя.

МЧС о "нефтяной" пленке в Двине: ничего страшного не произошло
© Sputnik/ Павел Антонов
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Накануне в социальных сетях появились фото реки в центре Полоцка, на которых запечатлена маслянистая пленка на воде. Полочане предположили, что, возможно, где-то произошла утечка нефтепродуктов.

"Ничего страшного не произошло. Подразделение МЧС выезжало на место обнаружения пятна, были взяты пробы воды", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что замора рыбы не наблюдалось и заградительные боны не ставились ввиду незначительного количества загрязнения.

По словам собеседников Sputnik, о произошедшем была извещена районная инспекция охраны животного и растительного мира, в настоящее время ее специалисты выясняют причины появления пятна в Двине.

В МЧС уточнили, что, скорее всего, маслянистая пленка в реке образовалась после дождя – в воду, вероятно, попали ливневые стоки с улиц Полоцка.

 
Теги: Минск
 
 
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О произошедшем была извещена районная инспекция охраны животного и растительного мира, в настоящее время ее специалисты выясняют причины появления пятна в Двине.

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