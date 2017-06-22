МИНСК, 23 июн – Sputnik. Полоцкий горрайотдел просит граждан не волноваться по поводу якобы загрязнения воды в Западной Двине в черте Полоцка – "нефряные" разводы появились в реке из-за попадания в воду стоков с улиц города после дождя.



© Sputnik/ Павел Антонов Сотрудники МЧС и минчане 8 часов спасают котенка с дерева

Накануне в социальных сетях появились фото реки в центре Полоцка, на которых запечатлена маслянистая пленка на воде. Полочане предположили, что, возможно, где-то произошла утечка нефтепродуктов.

"Ничего страшного не произошло. Подразделение МЧС выезжало на место обнаружения пятна, были взяты пробы воды", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что замора рыбы не наблюдалось и заградительные боны не ставились ввиду незначительного количества загрязнения.

По словам собеседников Sputnik, о произошедшем была извещена районная инспекция охраны животного и растительного мира, в настоящее время ее специалисты выясняют причины появления пятна в Двине.

В МЧС уточнили, что, скорее всего, маслянистая пленка в реке образовалась после дождя – в воду, вероятно, попали ливневые стоки с улиц Полоцка.