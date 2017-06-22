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Почти 400 снарядов времен ВОВ найдены в лесу под Оршей

23.06.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн – Sputnik. Саперы уничтожили 386 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров времен Великой Отечественной войны в лесном массиве возле деревни Софиевка, сообщили Sputnik в в/ч 5524 внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Почти 400 снарядов времен ВОВ найдены в лесу под Оршей
© Sputnik / Виктор Толочко
Снаряд времен ВОВ обнаружен на территории "БелЭкспо" в Минске

По словам собеседников агентства, боеприпасы обнаружили работники местного лесхоза. 

Все найденные снаряды были обезврежены прибывшей на место саперной группой. 

В Витебской области, отметили в войсковой части, периодически находятся боеприпасы времен ВОВ. В мае текущего года в Сенненском районе было обезврежено 216 снарядов.

 
Теги: Минск
 
 
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Все обнаруженные в лесном массиве боеприпасы были обезврежены саперной группой, пострадавших нет.

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