ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка в Буда-Кошелево отравилась жареными сыроежками

23.06.2017 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Молодая жительница Буда-Кошелево была доставлена в больницу с симптомами отравления грибами, сообщила газета "Гомельская правда" со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Девушка в Буда-Кошелево отравилась жареными сыроежками
© Pixabay
Тест: можете ли вы отличать грибы?

Дожди и теплая погода, установившаяся в ряде регионов Беларуси в последние дни, способствуют появлению в лесах страны первых грибов. В Гомельской области с начала летнего грибного сезона уже было зафиксировано два случая отравления дарами леса.

Сообщается, что к медикам обратилась 18-летняя девушка, она рассказала, что накануне употребляла собранные в лесном массиве подберезовики и сыроежки – грибы она отварила, а затем обжарила.

Пострадавшей в больнице была оказана необходимая помощь, в настоящее время здоровью жительнице Буда-Кошелево ничего не угрожает.

По информации центра, вместе девушкой данные грибы ели и другие члены ее семьи, но никто из них ухудшения самочувствия не почувствовал. Медики напомнили, что при появлении первых признаков отравления грибами – тошнота или рвота, боли в животе – нужно сразу обращаться в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики напомнили, что при появлении первых признаков отравления грибами – тошнота или рвота, боли в животе – нужно сразу обращаться в больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Почти 400 снарядов времен ВОВ найдены в лесу под Оршей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика