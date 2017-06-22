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Девушка в Буда-Кошелево отравилась жареными сыроежками
23.06.2017 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Молодая жительница Буда-Кошелево была доставлена в больницу с симптомами отравления грибами, сообщила газета "
© Pixabay
Дожди и теплая погода, установившаяся в ряде регионов Беларуси в последние дни, способствуют появлению в лесах страны первых грибов. В Гомельской области с начала летнего грибного сезона уже было зафиксировано два случая отравления дарами леса.
Сообщается, что к медикам обратилась 18-летняя девушка, она рассказала, что накануне употребляла собранные в лесном массиве подберезовики и сыроежки – грибы она отварила, а затем обжарила.
Пострадавшей в больнице была оказана необходимая помощь, в настоящее время здоровью жительнице Буда-Кошелево ничего не угрожает.
По информации центра, вместе девушкой данные грибы ели и другие члены ее семьи, но никто из них ухудшения самочувствия не почувствовал. Медики напомнили, что при появлении первых признаков отравления грибами – тошнота или рвота, боли в животе – нужно сразу обращаться в больницу.
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Медики напомнили, что при появлении первых признаков отравления грибами – тошнота или рвота, боли в животе – нужно сразу обращаться в больницу.
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