Девушка в Буда-Кошелево отравилась жареными сыроежками

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Молодая жительница Буда-Кошелево была доставлена в больницу с симптомами отравления грибами, сообщила газета " Гомельская правда " со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Дожди и теплая погода, установившаяся в ряде регионов Беларуси в последние дни, способствуют появлению в лесах страны первых грибов. В Гомельской области с начала летнего грибного сезона уже было зафиксировано два случая отравления дарами леса.

Сообщается, что к медикам обратилась 18-летняя девушка, она рассказала, что накануне употребляла собранные в лесном массиве подберезовики и сыроежки – грибы она отварила, а затем обжарила.

Пострадавшей в больнице была оказана необходимая помощь, в настоящее время здоровью жительнице Буда-Кошелево ничего не угрожает.

По информации центра, вместе девушкой данные грибы ели и другие члены ее семьи, но никто из них ухудшения самочувствия не почувствовал. Медики напомнили, что при появлении первых признаков отравления грибами – тошнота или рвота, боли в животе – нужно сразу обращаться в больницу.