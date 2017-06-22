Военнослужащий спас семилетнего мальчика, тонувшего в реке Сож

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Ребенок гулял с мамой по набережной Сожа, расположенной на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля, в какой-то момент он уронил мяч — игрушка покатилась к реке.

Семилетний мальчик Дима побежал за мячом и упал в воду. Быстрое течение подхватило ребенка. Напуганная мать начала звать на помощь. На ее крик прибежали молодые люди, среди которых был военнослужащий 2-й патрульной роты в/ч 5448 (Минск) сержант Николай Нешитой, который находился в отпуске, говорится в сообщении на сайте МВД Беларуси.

Парень увидел детские ручки, показавшиеся из воды — и сразу же бросился в реку. К счастью, ему удалось вытащить ребенка на берег, медицинская помощь спасенному не потребовалась.

"Ребенка унесло от берега метров на 15. Он почти скрылся под водой. Чтобы спасти Диму, пришлось дважды нырять", — цитирует слова Нешитого сайт МВД.

Выяснилось, что военнослужащий имеет первый разряд по плаванию, занимался многоборьем в Гомельском государственном профессиональном аграрно-техническом лицее, где тренер не раз показывал технику спасения тонущего.

Мама спасенного мальчика написала письмо со словами искренней благодарности военнослужащему.