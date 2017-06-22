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Военнослужащий спас семилетнего мальчика, тонувшего в реке Сож
23.06.2017 15:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Ребенок гулял с мамой по набережной Сожа, расположенной на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля, в какой-то момент он уронил мяч — игрушка покатилась к реке.
Семилетний мальчик Дима побежал за мячом и упал в воду. Быстрое течение подхватило ребенка. Напуганная мать начала звать на помощь. На ее крик прибежали молодые люди, среди которых был военнослужащий 2-й патрульной роты в/ч 5448 (Минск) сержант Николай Нешитой, который находился в отпуске, говорится в сообщении на сайте МВД Беларуси.
Парень увидел детские ручки, показавшиеся из воды — и сразу же бросился в реку. К счастью, ему удалось вытащить ребенка на берег, медицинская помощь спасенному не потребовалась.
"Ребенка унесло от берега метров на 15. Он почти скрылся под водой. Чтобы спасти Диму, пришлось дважды нырять", — цитирует слова Нешитого сайт МВД.
Выяснилось, что военнослужащий имеет первый разряд по плаванию, занимался многоборьем в Гомельском государственном профессиональном аграрно-техническом лицее, где тренер не раз показывал технику спасения тонущего.
Мама спасенного мальчика написала письмо со словами искренней благодарности военнослужащему.
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Молодой сержант увидел детские ручки, показавшиеся из воды, и сразу же бросился в реку.
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