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Военнослужащий спас семилетнего мальчика, тонувшего в реке Сож

23.06.2017 15:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Ребенок гулял с мамой по набережной Сожа, расположенной на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля, в какой-то момент он уронил мяч — игрушка покатилась к реке.

Семилетний мальчик Дима побежал за мячом и упал в воду. Быстрое течение подхватило ребенка. Напуганная мать начала звать на помощь. На ее крик прибежали молодые люди, среди которых был военнослужащий 2-й патрульной роты в/ч 5448 (Минск) сержант Николай Нешитой, который находился в отпуске, говорится в сообщении на сайте МВД Беларуси.

Парень увидел детские ручки, показавшиеся из воды — и сразу же бросился в реку. К счастью, ему удалось вытащить ребенка на берег, медицинская помощь спасенному не потребовалась.

"Ребенка унесло от берега метров на 15. Он почти скрылся под водой. Чтобы спасти Диму, пришлось дважды нырять", — цитирует слова Нешитого сайт МВД.

Выяснилось, что военнослужащий имеет первый разряд по плаванию, занимался многоборьем в Гомельском государственном профессиональном аграрно-техническом лицее, где тренер не раз показывал технику спасения тонущего.

Мама спасенного мальчика написала письмо со словами искренней благодарности военнослужащему.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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Молодой сержант увидел детские ручки, показавшиеся из воды, и сразу же бросился в реку.

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