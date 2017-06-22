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Пенсионер в Молодечно 4 раза ударил ножом сожительницу сына

23.06.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Молодечно местного жителя – пенсионер подозревается в нанесении ножевых ранений сожительнице сына, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Пенсионер в Молодечно 4 раза ударил ножом сожительницу сына
© Pixabay
Житель Хатежино ударил ножом в грудь парня своей дочери

О произошедшем правоохранителей проинформировали сотрудники скорой: в больницу поступила с колото-резаными ранами поступила 34-летняя неработающая местная жительница. 

"Около двух лет потерпевшая проживала в квартире с сожителем и его отцом, но пенсионера раздражало то, что женщина нигде не работает, он считал, что она только тратит чужие деньги", – сказали в УВД. 

Там также сообщили, что в один из дней между пенсионером и женщиной возник конфликт, в результате жительница Молодечно получила четыре ножевых ранения. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Скорую вызвал вернувшийся с работы сын подозреваемого. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему в качестве наказания грозит до восьми лет лишения свободы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ссора между пожилым мужчиной и 34-летней жительницей Молодечно произошел после распития спиртного.

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