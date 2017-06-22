Пенсионер в Молодечно 4 раза ударил ножом сожительницу сына

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Молодечно местного жителя – пенсионер подозревается в нанесении ножевых ранений сожительнице сына, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.



© Pixabay Житель Хатежино ударил ножом в грудь парня своей дочери

О произошедшем правоохранителей проинформировали сотрудники скорой: в больницу поступила с колото-резаными ранами поступила 34-летняя неработающая местная жительница.

"Около двух лет потерпевшая проживала в квартире с сожителем и его отцом, но пенсионера раздражало то, что женщина нигде не работает, он считал, что она только тратит чужие деньги", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что в один из дней между пенсионером и женщиной возник конфликт, в результате жительница Молодечно получила четыре ножевых ранения. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Скорую вызвал вернувшийся с работы сын подозреваемого.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему в качестве наказания грозит до восьми лет лишения свободы.