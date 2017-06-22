Социальный педагог из Минска избила дочь и облила ее кипятком

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Суд Первомайского района Минска вынес решение в отношении женщины – социального педагога, которая обвинялась в нанесении травм своей малолетней дочери, сообщила Sputnik в пятницу пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Уголовное дело в отношении 32-летней минчанки завели после того, как ее 9-летняя дочь попала в больницу: медики диагностировали у нее ожоги, ссадины и синяки. В ходе расследования выяснилось, что мать избила девочку и облила кипятком из электрочайника за то, что ребенок не седлал уроки.

"Судом Первомайского района постановлен обвинительный приговор в отношении гражданки: она признана виновной в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения", – сказала Ляскова.

Она также уточнила, что женщине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года.

При этом минчанка приговор в апелляционном порядке не обжаловала, и он вступил в силу.

Как ранее сообщали правоохранители, эксперты зафиксировали, что в день конфликта матери с дочерью девочка получила не менее пяти ударов по лицу, а также ожоги спины (трех степеней) – всего 18% поверхности тела.