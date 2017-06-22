СК о смертельном ДТП в Гродно: водитель Mazda вдвое превысил скорость

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Завершено расследование уголовного дело по факту ДТП в Гродно, повлекшего смерть женщины, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Дорожный инцидент произошел 20 апреля в областном центре — 30-летний водитель Mazda 323F на проспекте Космонавтов не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего машина вылетела на тротуар и сбила 45-летнюю жительницу Гродно. Она была госпитализирована, однако позже скончалась в больнице.

В ходе осмотра места происшествия и после проведения экспертиз было установлено, что водитель Mazda перед ДТП не остановился по требованию сотрудника ГАИ и двигался по городу со скоростью не менее 124 километров в час при разрешенных 60. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян, при этом не имел водительских прав и ехал без включенного ближнего света.

Также следствие установило, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет не погашенную судимость, кроме того с марта по ноябрь прошлого года он уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Водителю Mazda предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси, мужчина полностью признал свою вину. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.