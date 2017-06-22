Из-за удара тока в аквапарке в Турции погибли пять человек, включая двоих детей

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в аквапарке на северо-западе Турции от удара током. Об этом сообщила газета Yeni Safak .

По ее данным, инцидент произошел в городе Акъязы в провинции Сакарья. Дети, находившиеся в бассейне, из-за неисправности оборудования получили удар током. Трое людей погибли при попытке спасти их. Пострадавшие были доставлены в больницу, но медики не смогли им помочь.

Подробности произошедшего выясняются.