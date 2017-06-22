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Из-за удара тока в аквапарке в Турции погибли пять человек, включая двоих детей
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в аквапарке на северо-западе Турции от удара током. Об этом сообщила газета
По ее данным, инцидент произошел в городе Акъязы в провинции Сакарья. Дети, находившиеся в бассейне, из-за неисправности оборудования получили удар током. Трое людей погибли при попытке спасти их. Пострадавшие были доставлены в больницу, но медики не смогли им помочь.
Подробности произошедшего выясняются.
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Дети, находившиеся в бассейне, из-за неисправности оборудования получили удар током. Трое людей погибли при попытке спасти их.
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Архив (ЧП)
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