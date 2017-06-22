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Из-за удара тока в аквапарке в Турции погибли пять человек, включая двоих детей

23.06.2017 21:20 — ЧП | Tut.by  
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Пять человек, в том числе двое детей, погибли в аквапарке на северо-западе Турции от удара током. Об этом сообщила газета Yeni Safak.

По ее данным, инцидент произошел в городе Акъязы в провинции Сакарья. Дети, находившиеся в бассейне, из-за неисправности оборудования получили удар током. Трое людей погибли при попытке спасти их. Пострадавшие были доставлены в больницу, но медики не смогли им помочь.

Подробности произошедшего выясняются.

 
 
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Дети, находившиеся в бассейне, из-за неисправности оборудования получили удар током. Трое людей погибли при попытке спасти их.

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