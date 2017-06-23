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В Китае после схода оползня без вести пропали более 100 человек

24.06.2017 08:11 — ЧП | Tut.by  
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Более 100 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает агенство Xinhua.

Инцидент произошел в районе деревни Синьмо ранним утром. В результате удара стихии под землей оказались более 40 небольших домов.

Оползень, сошедший на деревню, также перерезал течение местной реки на участке протяженностью около двух километров. На месте ЧП работают спасатели.

29 апреля оползень сошел на село Аюу Ошской области Кыргызстана. Под земляной массой объемом около миллиона кубометров оказались шесть одноэтажных жилых домов, в которых, по данным местного МЧС, в тот момент находились 24 человека. Все они погибли.

 
 
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В результате удара стихии под землей оказались более 40 небольших домов.

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