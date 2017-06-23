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Пять посетителей аквапарка в Турции погибли от удара током в бассейне
24.06.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Трагедия произошла в аквапарке, расположенном на северо-западе Турции в городе Акъязы (провинция Сакарья), передают местные СМИ.
В результате удара током в бассейне пять человек, среди которых было три ребенка, погибли. Сообщается, что менеджер аквапарка и его сын погибли про попытке спасти детей.
Пострадавших оперативно доставили в больницу, однако спасти их не удалось.
Подробности инцидента не приводятся.
Турецкие правоохранители начали расследование произошедшего.
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Менеджер аквапарка и его сын попытались спасти детей, прыгнув в бассейн, но погибли сами.
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