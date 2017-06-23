Пять посетителей аквапарка в Турции погибли от удара током в бассейне

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Трагедия произошла в аквапарке, расположенном на северо-западе Турции в городе Акъязы (провинция Сакарья), передают местные СМИ.

В результате удара током в бассейне пять человек, среди которых было три ребенка, погибли. Сообщается, что менеджер аквапарка и его сын погибли про попытке спасти детей.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, однако спасти их не удалось.

Подробности инцидента не приводятся.

Турецкие правоохранители начали расследование произошедшего.