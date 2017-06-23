Въехала в дерево: женщина деблокирована после ДТП в Брестском районе

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Деблокировать женщину-водителя из въехавшего в дерево автомобиля пришлось брестским спасателям вечером в пятницу.

Женщина оказалась заблокирована в своем авто в результате аварии, которая произошла на автомобильной дороге Р94 (Брест — граница Украины) недалеко от деревни Страдечь в Брестском районе.

О ДТП спасателям сообщила медсестра скорой медицинской помощи, вызов поступил в 19:15, сообщили в Брестском областном УМЧС.

"По прибытии спасателей к месту вызова установлено, что легковой автомобиль ВАЗ съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. На переднем сиденье заблокирован пострадавший водитель", — рассказали в управлении МЧС.

Для освобождения женщины спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После чего пострадавшую передали медикам. У нее были диагностировали травмы различной степени. Женщину госпитализировали.

Движение по автодороге не прекращалось, уточнили в УМЧС. ГАИ УВД Брестского облисполкома в настоящее время проводит проверку по факту ДТП.