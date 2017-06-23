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Власти Лондона эвакуировали 800 семей из пяти высотных домов

24.06.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Решение эвакуировать сотни семей, проживающих в пяти многоэтажных домах жилого комплекса Chalcots Estate, приняли власти лондонского района Камден в пятницу.

По информации администрации района, были выявлены проблемы с качеством облицовки здания, проверка которой была проведена после обращений обеспокоенных жильцов. Местные власти сообщили, что намерены обеспечить безопасность проживающих как можно скорее. Пока жильцы эвакуированы и переселены во временное жилье.

Как ожидается, работы по устранению возможной пожарной угрозы будут выполнены в течение трех-четырех недель.

Ранее в Лондоне произошел масштабный пожар в 24-этажном социальном жилом доме Grefell Tower. Ночью 14 июня погибли по меньшей мере 30 человек, 28 числятся пропавшими без вести.

Власти Лондона эвакуировали 800 семей из пяти высотных домов
© Sputnik Алекс Макнотон
Пожар в жилом доме на западе Лондона

Сотни жильцов были эвакуированы и размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Много получили ожоги, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Власти Лондона эвакуировали 800 семей из пяти высотных домов
© Sputnik Алекс Макнотон
Пожар в жилом доме на западе Лондона

Большинство жильцов сгоревшей высотки — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

 
Теги: Минск
 
 
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Эвакуацию жильцов провели из-за возможной угрозы пожара, на устранение которой потребуется три-четыре недели.

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