Власти Лондона эвакуировали 800 семей из пяти высотных домов

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Решение эвакуировать сотни семей, проживающих в пяти многоэтажных домах жилого комплекса Chalcots Estate, приняли власти лондонского района Камден в пятницу.

По информации администрации района, были выявлены проблемы с качеством облицовки здания, проверка которой была проведена после обращений обеспокоенных жильцов. Местные власти сообщили, что намерены обеспечить безопасность проживающих как можно скорее. Пока жильцы эвакуированы и переселены во временное жилье.

Как ожидается, работы по устранению возможной пожарной угрозы будут выполнены в течение трех-четырех недель.

Ранее в Лондоне произошел масштабный пожар в 24-этажном социальном жилом доме Grefell Tower. Ночью 14 июня погибли по меньшей мере 30 человек, 28 числятся пропавшими без вести.



© Sputnik Алекс Макнотон Пожар в жилом доме на западе Лондона

Сотни жильцов были эвакуированы и размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Много получили ожоги, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.



© Sputnik Алекс Макнотон Пожар в жилом доме на западе Лондона

Большинство жильцов сгоревшей высотки — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.