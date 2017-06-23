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На железнодорожной станции в Минске током убило 20-летнего студента. Его приятель госпитализирован

24.06.2017 09:57 — ЧП | Tut.by  
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В ночь с пятницы на субботу в Минске два человека пытались перелезть через цистерну на железнодорожных путях. Один из них, 20-летний студент, погиб. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

«На железнодорожной станции на Казинца погиб парень. Вместе с другом пытался перелезть пути поверх цистерны», — сообщили в письме читатели.

В МЧС рассказали подробности происшествия.

«24 июня в 00.37 спасателям поступило сообщение о поражении электрическим током контактной сети (напряжение сети 27 кВ) двух человек, которые, по предварительной информации, самовольно пытались перелезть через железнодорожную цистерну на территории 1-го парка железнодорожной станции „Минск-Сортировочный“ в Минске по улице Казинца», — подтвердила официальный представитель ведомства Ольга Мельченко.

В результате происшествия погиб 20-летний парень, студент одного из столичных вузов. Его приятель, 24-летний программист, был госпитализирован с термическим ожогом пламенем электродуги 1−4 степеней (80% тела) и ожоговым шоком.

Поскольку автомобиль скорой помощи не мог подъехать к месту происшествия, спасатели более 500 метров несли пострадавшего на носилках через линии теплотрассы.

В МЧС еще раз напомнили, что переходить железнодорожные пути необходимо только в специально оборудованных для этого местах. Ни в коем случае нельзя забираться на элементы железнодорожных конструкций, подвижного состава, в особенности приближаться к токоведущим частям поезда, либо линиям электропередач.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, молодые люди пытались перелезть через цистерну на железнодорожных путях.

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