Парни пытались перелезть через цистерну на ж/д путях: один погиб

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Один молодой человек погиб, второй получил серьезные ожоги при попытке перелезть через цистерну на железнодорожных путях в Минске, рассказала Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"Информация о поражении электрическим током контактной сети двух молодых людей, которые по предварительной информации, самовольно пытались перелезть через железнодорожную цистерну, поступила в ночь на субботу в 00:37. Инцидент произошел на территории 1-го парка железнодорожной станции "Минск-Сортировочный" по улице Казинца", — рассказала Мельченко.

Один из молодых людей, 20- летний студент столичного вуза, погиб, второй, 24-летний программист, госпитализирован с термическим ожогом пламенем электродуги 1-4 степеней (80% тела) и ожоговым шоком.

Мельченко рассказала, что подъезд машины скорой помощи к месту происшествия был затруднен, потому спасатели несли пострадавшего более 500 метров на носилках через линии теплотрассы. Мужчина был в сознании.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС в очередной раз напомнила о необходимости переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах. Кроме того, нельзя забираться на элементы железнодорожных конструкций, подвижного состава, приближаться к токоведущим частям поезда или линиям электропередачи.