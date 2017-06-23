|
Парни пытались перелезть через цистерну на ж/д путях: один погиб
24.06.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Один молодой человек погиб, второй получил серьезные ожоги при попытке перелезть через цистерну на железнодорожных путях в Минске, рассказала Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
"Информация о поражении электрическим током контактной сети двух молодых людей, которые по предварительной информации, самовольно пытались перелезть через железнодорожную цистерну, поступила в ночь на субботу в 00:37. Инцидент произошел на территории 1-го парка железнодорожной станции "Минск-Сортировочный" по улице Казинца", — рассказала Мельченко.
Один из молодых людей, 20- летний студент столичного вуза, погиб, второй, 24-летний программист, госпитализирован с термическим ожогом пламенем электродуги 1-4 степеней (80% тела) и ожоговым шоком.
Мельченко рассказала, что подъезд машины скорой помощи к месту происшествия был затруднен, потому спасатели несли пострадавшего более 500 метров на носилках через линии теплотрассы. Мужчина был в сознании.
Официальный представитель Минского городского управления МЧС в очередной раз напомнила о необходимости переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах. Кроме того, нельзя забираться на элементы железнодорожных конструкций, подвижного состава, приближаться к токоведущим частям поезда или линиям электропередачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поскольку подъезд медиков к месту происшествия был затруднен, спасатели более 500 метров несли пострадавшего мужчину, получившего термические ожоги, на носилках к...
|
Архив (ЧП)
Комментарии