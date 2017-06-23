Четыре человека погибли на пожаре в Верхнедвинском районе

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Ночью в субботу очевидец сообщил сотрудникам МЧС о возгорании, вспыхнувшем в доме, расположенном в деревне Борковичи Верхнедвинского района, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



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Когда спасатели прибыли на место вызова, дом горел открытым пламенем. Кровля обрушилась. По предварительным данным, в момент пожара хозяин и его жена отсутствовали.

"В ходе тушения были обнаружены трупы троих взрослых (их личности устанавливаются), а также тело ребенка", — рассказали в МЧС.

В ведомстве предполагают, что погибший малыш 2017 года рождения является внуком хозяев.

Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают специалисты.

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.