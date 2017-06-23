ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре человека погибли на пожаре в Верхнедвинском районе

24.06.2017 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Ночью в субботу очевидец сообщил сотрудникам МЧС о возгорании, вспыхнувшем в доме, расположенном в деревне Борковичи Верхнедвинского района, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Четыре человека погибли на пожаре в Верхнедвинском районе
© Sputnik Игорь Онучин
Парни пытались перелезть через цистерну на ж/д путях: один погиб

Когда спасатели прибыли на место вызова, дом горел открытым пламенем. Кровля обрушилась. По предварительным данным, в момент пожара хозяин и его жена отсутствовали.

"В ходе тушения были обнаружены трупы троих взрослых (их личности устанавливаются), а также тело ребенка", — рассказали в МЧС.

В ведомстве предполагают, что погибший малыш 2017 года рождения является внуком хозяев.

Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают специалисты.

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвами огня стали трое взрослых и мальчик, которому не было даже годика.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Парни пытались перелезть через цистерну на ж/д путях: один погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика