МИНСК, 24 июн — Sputnik. Школьница, которая пришла на пляж с подругами, едва не утонула в Солигорске, сотрудники МЧС Беларуси сняли видеоролик о спасении девочки.

Трагедия едва не случилась 19 июня. В районе 16 часов посетители городского детского пляжа в Солигорске услышали раздающиеся крики о помощи.

"В спасении нуждалась 11-летняя девочка. Школьница не смогла удержаться на плаву и начала тонуть. Из-за сильного ветра девочке было не под силу двигаться в сторону берега", — рассказали в МЧС.

На помощь ребенку бросилась 28-летняя жительница Солигорска, которая отдыхала на пляже с сыном. Когда женщина подплыла к подростку, та уже была в бессознательном состоянии. На берегу девочке сделали искусственно дыхание. Первыми ее словами, после того, как она пришла в сознание, были: "Я никогда не видела смерть так близко".

Как позже выяснилось, школьница пришла на пляж и купалась без сопровождения взрослых. В этой связи спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра.