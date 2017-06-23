ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасенная в Солигорске школьница: "Никогда не видела смерть так близко"

24.06.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Школьница, которая пришла на пляж с подругами, едва не утонула в Солигорске, сотрудники МЧС Беларуси сняли видеоролик о спасении девочки.

Трагедия едва не случилась 19 июня. В районе 16 часов посетители городского детского пляжа в Солигорске услышали раздающиеся крики о помощи.

"В спасении нуждалась 11-летняя девочка. Школьница не смогла удержаться на плаву и начала тонуть. Из-за сильного ветра девочке было не под силу двигаться в сторону берега", — рассказали в МЧС.

На помощь ребенку бросилась 28-летняя жительница Солигорска, которая отдыхала на пляже с сыном. Когда женщина подплыла к подростку, та уже была в бессознательном состоянии. На берегу девочке сделали искусственно дыхание. Первыми ее словами, после того, как она пришла в сознание, были: "Я никогда не видела смерть так близко".

Как позже выяснилось, школьница пришла на пляж и купалась без сопровождения взрослых. В этой связи спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочку, которая пришла покупаться с подружками и начала тонуть, спасла 28-летняя жительница Солигорска, она вытащила подростка на берег и сделала искусственное...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На пожаре в Верхнедвинском районе погибли трое взрослых и младенец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика