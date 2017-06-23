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Спасенная в Солигорске школьница: "Никогда не видела смерть так близко"
24.06.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Школьница, которая пришла на пляж с подругами, едва не утонула в Солигорске, сотрудники МЧС Беларуси сняли видеоролик о спасении девочки.
Трагедия едва не случилась 19 июня. В районе 16 часов посетители городского детского пляжа в Солигорске услышали раздающиеся крики о помощи.
"В спасении нуждалась 11-летняя девочка. Школьница не смогла удержаться на плаву и начала тонуть. Из-за сильного ветра девочке было не под силу двигаться в сторону берега", — рассказали в МЧС.
На помощь ребенку бросилась 28-летняя жительница Солигорска, которая отдыхала на пляже с сыном. Когда женщина подплыла к подростку, та уже была в бессознательном состоянии. На берегу девочке сделали искусственно дыхание. Первыми ее словами, после того, как она пришла в сознание, были: "Я никогда не видела смерть так близко".
Как позже выяснилось, школьница пришла на пляж и купалась без сопровождения взрослых. В этой связи спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра.
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Девочку, которая пришла покупаться с подружками и начала тонуть, спасла 28-летняя жительница Солигорска, она вытащила подростка на берег и сделала искусственное...
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