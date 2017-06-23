Более 140 человек пропали без вести в Китае после схода оползня

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство РИА Новости .

Оползень сошел вблизи населенного пункта Деси утром в субботу, и накрыл 46 домашних хозяйств.

За несколько часов поисково-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь лишь двух человек, еще 141 человек остается под завалами, цитируют журналисты пресс-секретаря правительства провинции.

В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.