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Более 140 человек пропали без вести в Китае после схода оползня

24.06.2017 15:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство РИА Новости.

Более 140 человек пропали без вести в Китае после схода оползня
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulance and cab
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Оползень сошел вблизи населенного пункта Деси утром в субботу, и накрыл 46 домашних хозяйств.

За несколько часов поисково-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь лишь двух человек, еще 141 человек остается под завалами, цитируют журналисты пресс-секретаря правительства провинции.

В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

 
Теги: Минск
 
 
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Погребенными оползнем, который сошёл вблизи населенного пункта Деси в провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, оказались 46 домашних хозяйств.

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