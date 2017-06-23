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СК проводит проверку по факту пожара в Верхнедвинске

24.06.2017 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту пожара, на котором погибло четверо человек, в том числе пятимесячный младенец, сообщила официальный представитель Управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.

Сахарова напомнила, что сообщение в Верхнедвинский РОВД о том, что в агрогородке Борковичи по улице 2-я Рабочая горит жилой дом, поступило в 3 часа 30 минут.

Прибывшие на место спасатели, потушили огонь и обнаружили на месте происшествия четыре тела. Следователи получили информацию о погибших людях в 5.40 минут.

СК проводит проверку по факту пожара в Верхнедвинске
© Фото: УСК по Витебской области
Сгоревший дом в агрогородке Борковичи

"На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа Верхнедвинского РОСК, следственного управления, а также передвижная криминалистическая лаборатория УСК по Витебской области. Следователи  совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия", — рассказала Сахарова.

Было установлено, что погибшими были жители дома: 24-летний мужчина и его 31-летняя сожительница, а также сестра погибшего мужчины (21 год) и ее 5-месячный ребенок.

Хозяева дома, которые были родителями, погибших брата и сестры, в момент пожара дома отсутствовали.

Следователям предстоит провести ряд судебно-медицинских экспертиз, установить очевидцев произошедшего, причину пожара и ущерб.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области проводят осмотр места происшествия, где в ночь на субботу в огне погибли трое молодых людей и...

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