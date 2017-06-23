СК проводит проверку по факту пожара в Верхнедвинске

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту пожара, на котором погибло четверо человек, в том числе пятимесячный младенец, сообщила официальный представитель Управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.

Сахарова напомнила, что сообщение в Верхнедвинский РОВД о том, что в агрогородке Борковичи по улице 2-я Рабочая горит жилой дом, поступило в 3 часа 30 минут.

Прибывшие на место спасатели, потушили огонь и обнаружили на месте происшествия четыре тела. Следователи получили информацию о погибших людях в 5.40 минут.



© Фото: УСК по Витебской области Сгоревший дом в агрогородке Борковичи

"На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа Верхнедвинского РОСК, следственного управления, а также передвижная криминалистическая лаборатория УСК по Витебской области. Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия", — рассказала Сахарова.

Было установлено, что погибшими были жители дома: 24-летний мужчина и его 31-летняя сожительница, а также сестра погибшего мужчины (21 год) и ее 5-месячный ребенок.

Хозяева дома, которые были родителями, погибших брата и сестры, в момент пожара дома отсутствовали.

Следователям предстоит провести ряд судебно-медицинских экспертиз, установить очевидцев произошедшего, причину пожара и ущерб.