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В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских

24.06.2017 17:55 — ЧП | Tut.by  
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Массовая драка между футбольными фанатами и мигрантами произошла в Магдебурге (Германия). Как сообщает местная радиостанция Mitteldeutsche Rundfunk, это случилось в центре города в ночь на субботу, 24 июня. В результате пострадали 15 полицейских, один из них госпитализирован.

По подсчетам правоохранительных органов, всего в столкновениях приняли участие около 150 человек. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Что стало причиной для начала беспорядков, устанавливается.

Участники драки бросали в полицейских бутылки, камни из брусчатки и мусорные баки. Также в столкновениях было повреждено несколько автомобилей. Восстановить порядок полиции удалось лишь спустя несколько часов - для того чтобы усмирить дерущихся, было задействовано больше 100 сотрудников полиции. Семеро участников столкновений были задержаны. Против них были возбуждены уголовные дела о нападении при отягчающих обстоятельствах, беспорядках и причинении ущерба.

В январе глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле признал, что принятое правительством решение о массовом приеме беженцев было ошибкой. На их содержание в 2016 году ушло в общей сложности 20 миллиардов евро.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. Тогда в Германию въехали около миллиона мигрантов из ближневосточных стран, в 2016-м число беженцев снизилось до 280 тысяч человек.

 
 
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Массовая драка между футбольными фанатами и мигрантами произошла в Магдебурге.

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