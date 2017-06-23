ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танк из парадной колонны врезался в столб на проспекте Независимости

24.06.2017 18:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Танк Т-72 по ходу следования колонны боевой техники к месту проведения репетиции парада выехал за пределы проезжей части и врезался в столб, передает корреспондент Sputnik с места события.

Танк из парадной колонны врезался в столб на проспекте Независимости
© Sputnik / Виктор Толочко
Танк Т-72 врезался в дерево на проспекте Независимости

Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм". Боевая машина остановилась, встретив на своем пути столб и дерево.

По предварительной информации, из случайных зрителей никто не пострадал. Традиционно за ходом следования колонны на тротуарах наблюдают минчане.

Танк из парадной колонны врезался в столб на проспекте Независимости
© Sputnik / Виктор Толочко
По счастливой случайности никто не пострадал в ДТП с танком

Репетиция парада по случаю Дня Независимости проходит вечером в субботу на проспекте Машерова.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевая машина выехала за пределы проезжей напротив киностудии "Беларусьфильм", остановилась, встретив на своем пути дерево и столб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика