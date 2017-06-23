Танк из парадной колонны врезался в столб на проспекте Независимости

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Танк Т-72 по ходу следования колонны боевой техники к месту проведения репетиции парада выехал за пределы проезжей части и врезался в столб, передает корреспондент Sputnik с места события.



© Sputnik / Виктор Толочко Танк Т-72 врезался в дерево на проспекте Независимости

Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм". Боевая машина остановилась, встретив на своем пути столб и дерево.

По предварительной информации, из случайных зрителей никто не пострадал. Традиционно за ходом следования колонны на тротуарах наблюдают минчане.



© Sputnik / Виктор Толочко По счастливой случайности никто не пострадал в ДТП с танком

Репетиция парада по случаю Дня Независимости проходит вечером в субботу на проспекте Машерова.