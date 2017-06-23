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Танк из парадной колонны врезался в столб на проспекте Независимости
24.06.2017 18:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Танк Т-72 по ходу следования колонны боевой техники к месту проведения репетиции парада выехал за пределы проезжей части и врезался в столб, передает корреспондент Sputnik с места события.
© Sputnik / Виктор Толочко
Танк Т-72 врезался в дерево на проспекте Независимости
Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм". Боевая машина остановилась, встретив на своем пути столб и дерево.
По предварительной информации, из случайных зрителей никто не пострадал. Традиционно за ходом следования колонны на тротуарах наблюдают минчане.
© Sputnik / Виктор Толочко
По счастливой случайности никто не пострадал в ДТП с танком
Репетиция парада по случаю Дня Независимости проходит вечером в субботу на проспекте Машерова.
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Боевая машина выехала за пределы проезжей напротив киностудии "Беларусьфильм", остановилась, встретив на своем пути дерево и столб.
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