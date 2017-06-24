|
Президент Беларуси направил соболезнования председателю КНР
24.06.2017 20:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, а также родным и близким погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань.
Лукашенко отметил, что новость о трагедии он воспринял с чувством глубокой скорби.
© Sputnik Константин Щепин
"Беспощадная стихия унесла самое ценное — жизни людей, покалечила судьбы многих семей", — говорится в соболезновании.
Между тем, согласно последних данных стало известно о 15 погибших в результате схода оползня. Их тела смогли извлечь из-под камней и земли спасатели, передает агентство
Однако судьба еще более 120 человек остается неизвестной.
Оползень сошёл неподалеку от городка Деси в юго-западном Китае субботним утром, и засыпал 62 домашних хозяйства. Чтобы не увеличивать количество потенциальных жертв председатель КНР поручил всеми силами активизировать поисковые работы.
В настоящий момент в розыске уцелевших принимает участие более одной тысячи человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере, 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, еще более 120 человек считаются пропавшими без вести.
|
Архив (ЧП)
Комментарии