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Президент Беларуси направил соболезнования председателю КНР

24.06.2017 20:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, а также родным и близким погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань.

Лукашенко отметил, что новость о трагедии он воспринял с чувством глубокой скорби.

Президент Беларуси направил соболезнования председателю КНР
© Sputnik Константин Щепин
Более 140 человек пропали без вести в Китае после схода оползня

"Беспощадная стихия унесла самое ценное — жизни людей, покалечила судьбы многих семей", — говорится в соболезновании.

Между тем, согласно последних данных стало известно о 15 погибших в результате схода оползня. Их тела смогли извлечь из-под камней и земли спасатели, передает агентство РИА Новости со ссылкой на китайских коллег из Синьхуа.

Однако судьба еще более 120 человек остается неизвестной. 

Оползень сошёл неподалеку от городка Деси в юго-западном Китае субботним утром, и засыпал 62 домашних хозяйства. Чтобы не увеличивать количество потенциальных жертв председатель КНР поручил всеми силами активизировать поисковые работы.

В настоящий момент в розыске уцелевших принимает участие более одной тысячи человек.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По меньшей мере, 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, еще более 120 человек считаются пропавшими без вести.

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