ДТП с танком, ЧП с самолетами: инциденты с военной техникой в Минске

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Танк Т-72 совершил дорожно-транспортное происшествие в Минске, врезавшись в фонарный столб возле станции метро "Московская", сообщает Sputnik.

Авария произошла накануне вечером во время репетиции парада, который традиционно пройдет 3 июля на День Независимости. Колонна военной техники следовала по проспекту Независимости и в какой-то момент бронемашина, двигавшаяся на большой скорости, развернулась и совершила столкновение со фонарным столбом и деревом . Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм". К счастью, никто не пострадал, а танк получил повреждения.

К слову, это не первое ЧП с участием военной техники на репетициях и непосредственно самих парадах. Так, на 9 мая 2010 года во время показательных полетов авиации на праздновании Дня Победы у стеллы "Минск —город-герой" в небе едва не столкнулись фронтовой бомбардировщик Су-24 и штурмовик Л-39. По словам, очевидцев один из самолетов якобы начал резко кренится, затем потерял высоту и чудом пролетел между двумя жилыми домами ниже уровня крыш. Вместе с этим, официального подтверждения данной информации не было. В Минобороны опровергли все слухи, заявив, что весь полет воздушного эшелона прошел в штатном режиме.

На параде 3 июля 2012 года произошел аналогичный инцидент — бронемашина выехала за пределы проезжей части. Как сообщали СМИ со ссылкой на свидетелей аварии, танк Т-72Б двигался по улице Орловская и наехал на бордюр, едва не сбив людей. Никто, к счастью, не пострадал.

Три года назад 26 июня также во время репетиции парада ко Дню Республики произошло ДТП с участием двух броневиков. Инцидент произошел возле универсама "Рига". Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

На следующий день в этом же году после завершения очередной репетиции в белорусской столице загорелся танк. ЧП произошло поздно ночью на перекрестке проспекта Независимости и улицы Калиновского. Военнослужащие самостоятельно ликвидировали возгорание. В свою очередь в МЧС заявили, что машина не горела — прибывшие на место ЧП спасатели, открыв моторный отсек не обнаружили следов возгорания. Задымление, по словам сотрудников столичного управления МЧС, было вызвано попадание технической жидкости на раскаленные части двигателя. А несколькими часами ранее, возле Национальной библиотеки сломался ракетный комплекс.

Накануне Дня Победы, 6 мая 2015 года, во время первой совместной репетиции парада белорусских и российских военных на одном из танков Т-90 отвалился элемент гусеницы (так называемый резиновый башмак, который необходим для сохранения дорожного покрытия). Несмотря на это, танк продолжил проход в составе единой колонны.

К слову, на торжественных мероприятиях в Минске не только техника выходила из строя. 3 июля 2013 года во время военного парада военнослужащий роты Почетного караула оступился и упал. Инцидент длился считанные секунды и не повлиял на показательное выступление.