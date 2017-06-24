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ООН предложила помощь Китаю после оползня

25.06.2017 08:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Организация Объединенных Наций (ООН) готова оказать помощь помощь властям Китая после схода оползня в провинции Сычуань, сообщили в пресс-службе ООН.

ООН предложила помощь Китаю после оползня
© Фото: пресс-служба Президента
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Оползень сошел на деревню Синьмо в ночь на 24 июня. Через несколько часов в этом же районе произошел сход второго оползня. Согласно последним данным жертвами стихии стали 15 человек, еще 120 считаются пропавшими без вести. Кроме того, часть подъездных дорог к деревне также оказалась завалена камнями и обломками скал.

"Генеральный секретарь приветствует усилия национальных бригад спасения. ООН готова оказать поддержку властям, если это необходимо", — говорится в распространенном заявлении пресс-службы ООН.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы около трех тысяч человек и более 150 единиц техники. По информации экстренного штаба, спасатели не теряют надежды обнаружить под завалами живых людей.

Ранее свои соболезнования в связи со случившимся от себя лично и от имени белорусского народа председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину выразил президент Александр Лукашенко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Почти 120 человек, согласно последним данным, считаются пропавшими без вести, спасатели уверены, что еще сохраняется возможность обнаружить под завалами живых...

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