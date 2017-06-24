|
Бензовоз загорелся в Пакистане, погибли почти 150 человек
25.06.2017 13:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Почти 150 человек стали жертвами возгорания бензовоза в провинции Пенджаб в Пакистане, сообщают СМИ.
Трагедия произошла в воскресенье: местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. Некоторые люди в этот момент курили. Именно сигареты, по предварительной информации, могли послужить причиной пожара. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов.
К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако движение по трассе все еще не восстановлено. Согласно последним данным, в огне погибли 148 человек, несколько десятков пострадали.
Как заявил представитель спасательной службы Мохаммад Багар, личности многих погибших можно будет установить только при проведении экспертизы ДНК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель не справился с управлением, машина перевернулась, местные жители бросились собирать топливо.
|
Архив (ЧП)
Комментарии