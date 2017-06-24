Бензовоз загорелся в Пакистане, погибли почти 150 человек

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Почти 150 человек стали жертвами возгорания бензовоза в провинции Пенджаб в Пакистане, сообщают СМИ.

Трагедия произошла в воскресенье: местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. Некоторые люди в этот момент курили. Именно сигареты, по предварительной информации, могли послужить причиной пожара. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако движение по трассе все еще не восстановлено. Согласно последним данным, в огне погибли 148 человек, несколько десятков пострадали.

Как заявил представитель спасательной службы Мохаммад Багар, личности многих погибших можно будет установить только при проведении экспертизы ДНК.