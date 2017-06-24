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За сутки у берегов Пиренейского полуострова спасли более 400 мигрантов

25.06.2017 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Больше 400 мигрантов удалось спасти в море Альборан и в Гибралтарском проливе. Нелегальные мигранты пытались добраться до берегов Испании, но потерпели неудачу — всего к берегу направлялось 16 лодок с переселенцами из Африки.

За сутки у берегов Пиренейского полуострова спасли более 400 мигрантов
© REUTERS Nureldin Abdallah
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Для их спасения было задействованы вертолеты службы спасения и ВВС Испании, а также суда Службы спасения на море и Гражданской Гвардии, передает РИА Новости.

С начала года в попытке пересечь Средиземное море на пути в Европу погибли 1828 человек — мигрантов и беженцев. Успешно прибыли на Европейский континент 77 тысяч человек, по данным Международной организации по миграции.

В прошлом году статистика была более печальной — с 1 января по 7 июня в попытке преодолеть море погибло почти три тысячи мигрантов. При этом в Европу сумели добраться за этот отрезок времени более 207 тысяч человек.

В начале июня организация "Врачи без границ" заявили о завершении пятой операции, во время которой в Средиземном море удалось спасти 716 человек.

По статистике, больше всего мигрантов прибывает в Европу из Сирии (83%), на втором месте — Афганистан, следом — Нигерия, на четвертом месте — Ирак, на пятом — Эритрея.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотням нелегальных мигрантов оказали помощь сотрудники Служба спасения на море Испании.

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