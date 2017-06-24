Серьезное ДТП с белорусской фурой произошло в Башкортостане

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Авария с участием фуры, за рулем которой находился белорусский водитель, произошла вечером в Туймазинском районе на 1341-м километре автодороги М-5 "Урал", сообщил начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов в своем блоге .

25-летний житель Беларуси управлял грузовиком Scania R-440 и двигался со стороны Самары в направлении Уфы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и совершил касательное столкновение со встречной Scania R-340. После этого белорусская фура продоложила движение и лоб в лоб столкнулась со встречным тягачом DAF Е105XF.



© Фото: УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Место ДТП с тремя грузовиками в Башкортостане

"В результате ДТП минчанин со "Скании" и его 27-летняя пассажирка с серьёзными травмами госпитализированы", — говорится в сообщении.

35-летний водитель DAF из Челябинской области также доставлен в больницу. Житель Ульяновской области, управлявший второй "Сканией" не пострадал.