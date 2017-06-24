Женщина на авто въехала в толпу празднующих Ураза-байрам в Британии

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Автомобиль сбил людей, праздновавших мусульманский Ураза-Байрам в городе Ньюкасл-апон-Тайн в Великобритании утром в воскресенье, сообщает Daily Mail .

Сидевшая за рулем женщина выехала с автостоянки, резко разогналась и врезалась в людей, пишет издание со ссылкой на очевидцев событий. Личность задержанной 42-летней женщины полиция не раскрывает. Отмечается, что инцидент не связан с терроризмом.

Пострадавших увезли в больницы. Состояние одного ребенка, попавшего под машину, врачи оценивают как критическое, экстренные службы работают на месте случившегося.

Сообщается, что версию теракта не рассматривают. Полиция ведет расследование.