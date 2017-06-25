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В Колумбии затонул корабль со 150 пассажирами, 9 человек погибли

26.06.2017 05:51 — ЧП | Tut.by  
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Прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов, затонуло в воскресенье в департаменте Антиокия в Колумбии. Об этом сообщает ВВС.


Фото: Reuters

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье около 14.00 по местному времени (22.00 по минскому) в водохранилище Пеньоль рядом с городом Гуатапе. Всего на борту судна El Almirante находились около 170 человек — 150 пассажиров, команда и обслуживающий персонал.

Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в Twitter, судно погрузилось под воду до середины корпуса за полминуты.

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