Поссорился с женой: ГАИ остановила пьяного водителя в Ганцевичах

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Житель Ганцевичей отстранен от права управления автомобилем за езду в нетрезвом состоянии, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Ганцевичах. Инспекторы остановили Ford Mondeo, за рулем которого находился 25-летний местный житель. Сотрудники ГАИ по внешним признакам определили, что водитель был сильно пьян.

Освидетельствование у медиков подтвердило факт сильного алкогольного опьянения — у молодого человека в крови было 4,2 промилле алкоголя.

Сам водитель объяснил инспекторам, что употребил спиртное после разлада с супругой. А потом решил поехать на дачу, по дороге туда его и остановили ГАИшники.