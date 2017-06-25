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Поссорился с женой: ГАИ остановила пьяного водителя в Ганцевичах
26.06.2017 10:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Житель Ганцевичей отстранен от права управления автомобилем за езду в нетрезвом состоянии, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Ганцевичах. Инспекторы остановили Ford Mondeo, за рулем которого находился 25-летний местный житель. Сотрудники ГАИ по внешним признакам определили, что водитель был сильно пьян.
Освидетельствование у медиков подтвердило факт сильного алкогольного опьянения — у молодого человека в крови было 4,2 промилле алкоголя.
Сам водитель объяснил инспекторам, что употребил спиртное после разлада с супругой. А потом решил поехать на дачу, по дороге туда его и остановили ГАИшники.
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Медосвидетельствование показало в крови у молодого человека, направлявшегося на дачу, 4,2 промилле алкоголя.
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