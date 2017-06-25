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Поссорился с женой: ГАИ остановила пьяного водителя в Ганцевичах

26.06.2017 10:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Житель Ганцевичей отстранен от права управления автомобилем за езду в нетрезвом состоянии, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Поссорился с женой: ГАИ остановила пьяного водителя в Ганцевичах
© YouTube / Госавтоинспекция Брестской области
ГАИ опубликовала кадры дрифта пьяной брестчанки на Mercedes

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Ганцевичах. Инспекторы остановили Ford Mondeo, за рулем которого находился 25-летний местный житель. Сотрудники ГАИ по внешним признакам определили, что водитель был сильно пьян.

Освидетельствование у медиков подтвердило факт сильного алкогольного опьянения — у молодого человека в крови было 4,2 промилле алкоголя.

Сам водитель объяснил инспекторам, что употребил спиртное после разлада с супругой. А потом решил поехать на дачу, по дороге туда его и остановили ГАИшники.

 
Теги: Минск
 
 
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Медосвидетельствование показало в крови у молодого человека, направлявшегося на дачу, 4,2 промилле алкоголя.

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