Россиянин погиб в ДТП в Петриковском районе

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Гражданин России погиб в воскресенье в аварии в Петриковском районе, сообщили Sputnik в УГАИ Гомельской области.

ДТП произошло накануне днем на трассе Октябрьский — Копцевичи.

По данным ГАИ, 54-летний россиянин ехал на автомобиле SsangYong. На 35-м километре он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и зацепил правую обочину. В результате инцидента автомобиль опрокинулся на проезжей части.

"Водитель погиб на месте происшествия", — сообщили в УГАИ и добавили, что мужчина не был пристегнут, а в результате аварии его выбросило из автомобиля.

ГАИ проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и напоминает водителям о необходимости не только использовать ремни безопасности, но и учитывать дорожные и погодные условия.