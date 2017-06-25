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Россиянин погиб в ДТП в Петриковском районе

26.06.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Гражданин России погиб в воскресенье в аварии в Петриковском районе, сообщили Sputnik в УГАИ Гомельской области.

Россиянин погиб в ДТП в Петриковском районе
© Фото: УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
Серьезное ДТП с белорусской фурой произошло в Башкортостане

ДТП произошло накануне днем на трассе Октябрьский — Копцевичи.

По данным ГАИ, 54-летний россиянин ехал на автомобиле SsangYong. На 35-м километре он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и зацепил правую обочину. В результате инцидента автомобиль опрокинулся на проезжей части.

"Водитель погиб на месте происшествия", — сообщили в УГАИ и добавили, что мужчина не был пристегнут, а в результате аварии его выбросило из автомобиля.

ГАИ проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и напоминает водителям о необходимости не только использовать ремни безопасности, но и учитывать дорожные и погодные условия.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и не выбрал безопасную скорость движения на дороге.

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