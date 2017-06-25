Спасатели ищут пропавших на месте затопления судна в Колумбии

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Спасательная операция идет на месте затопления в Колумбии туристического судна Al Alimante, на котором находилось около 150 человек.

Корабль, отплыв недалеко от пристани, затонул в воскресенье в водохранилище недалеко от города Гуатапе в департаменте Антьокья на северо-западе страны.

Большую часть пассажиров спасли

Спасателям удалось эвакуировать 133 человека из порядка 150 находившихся на судне. К сожалению, не всем удалось выжить — шесть человек погибли. Еще более десятка считаются пропавшими без вести.

Операция по поиску пропавших продолжается, к месту катастрофы стянуты экстренные службы, а также вертолеты ВВС Колумбии, также были привлечены водолазные команды. Накануне поисковые работы были осложнены погодными условиями, однако на глубине водолазы работали всю ночь.

Паника и пример капитана

По словам очевидцев, которые дали интервью местным изданиям, на судне после того, как оно начало тонуть, возникла паника: люди, которые находились на верхних палубах, не пропускали людей, которые были на нижних этажах.



© REUTERS Fredy Builes Спасатели и спасенные на пристани

Одна из газет со ссылкой на выжившую в крушении пассажирку сообщила, что после того, как судно начало тонуть, первым в воду прыгнул капитан, а остальные уже последовали его примеру.



© REUTERS Fredy Builes Спасатели работали всю ночь, хотя поисковые работы были осложнены погодными условиями

По словам очевидицы, капитан все приказал прыгать за борт, после чего пассажиры начали покидать тонущий корабль. Она рассказала, что находилась на судне с братом на одной из нижних палуб, он разбил панорамные стекла, после чего они прыгнули в воду.

Перегруз и отсутствие жилетов

Очевидцы также высказали мнение, что судно было перегружено, поэтому оно стало стремительно тонуть. При этом многие рассказывали, что ни у кого не было спасательных жилетов, хотя некоторые говорили, что видели несколько жилетов на одной из палуб. На помощь тонувшему судну подоспели лодки и катера, которые находились поблизости. Их экипажи и помогали вытаскивать людей из воды.



© REUTERS Fredy Builes На место катастрофы прибыл президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос

В свою очередь специалисты пока не могут сообщить точную причину катастрофы, рассматриваются все версии, в частности техническая неисправность или сильное течение.

Местные издания уже подняли историю Al Alimante. Как выяснилось, судно уже дважды тонуло, однако жертв удавалось избежать.