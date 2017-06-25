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В Витебске с балкона на 6 этаже выпала малышка. Мать и отчим были дома

26.06.2017 18:07 — ЧП | Tut.by  
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Трагедия произошла в витебском микрорайоне Билево 24 июня. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

— Городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту падения маленькой девочки с балкона на 6-м этаже дома в микрорайоне Билево. Ребенку был 1 год и 9 месяцев. Девочка умерла после того, как ее доставили в больницу. Следователи осмотрели место происшествия, квартиру и балкон. На нем стоял табурет. В квартире, в разных комнатах, находились мать девочки и ее сожитель. Дети — 3,5-летний сын и погибшая дочь — в момент происшествия были без присмотра, — рассказала Светлана Сахарова.

Семья характеризуется удовлетворительно, дети не находились в социально опасном положении.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия произошла в витебском микрорайоне Билево 24 июня.

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