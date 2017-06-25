Ребенок сбежал от родителей под Могилевом, не желая ехать на дачу

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Сотрудников милиции пришлось привлечь для поисков 12-летнего мальчика, сбежавшего от родителей, сообщила газета " Могилевские ведомости ".

По информации Октябрьского (Могилева) отдела Департамента охраны МВД, мальчик с родителями ехал на дачу, но по дороге у них возник спор из-за того, что ребенок не хотел уезжать из дома.

Сообщается, что около 21:00 в районе деревни Речки он выпрыгнул из автомобиля и сбежал.

Как пишет издание, сначала родители сами пытались найти беглеца, а затем обратились в милицию.

Ребенка нашли около 03:30 с помощью служебной собаки – мальчик сидел в придорожных кустах возле дачного кооператива. Сотрудники милиции обогрели беглеца в машине и доставили родителям.