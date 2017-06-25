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Ребенок сбежал от родителей под Могилевом, не желая ехать на дачу
26.06.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Сотрудников милиции пришлось привлечь для поисков 12-летнего мальчика, сбежавшего от родителей, сообщила газета "
По информации Октябрьского (Могилева) отдела Департамента охраны МВД, мальчик с родителями ехал на дачу, но по дороге у них возник спор из-за того, что ребенок не хотел уезжать из дома.
Сообщается, что около 21:00 в районе деревни Речки он выпрыгнул из автомобиля и сбежал.
Как пишет издание, сначала родители сами пытались найти беглеца, а затем обратились в милицию.
Ребенка нашли около 03:30 с помощью служебной собаки – мальчик сидел в придорожных кустах возле дачного кооператива. Сотрудники милиции обогрели беглеца в машине и доставили родителям.
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Мальчик более шести часов провел ночью в придорожных кустах возле дачного кооператива.
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