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Маленькая девочка выпала с балкона в Витебске и погибла
26.06.2017 19:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Ребенок погиб в Витебске, выпав с балкона шестого этажа, сообщила в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Sputnik / Констанция Ждановская
Инцидент в областном центре произошел в субботу 24 июня в микрорайоне Билево.
По словам Сахаровой, на месте происшествия следователи выяснили: на балконе находилась табуретка, а в момент происшествия дома были 3,5-летний брат погибшей, мать и ее сожитель.
"Девочка, которой был год и девять месяцев, умерла после доставления в больницу", – сказала собеседница Sputnik.
За детьми в то время взрослые не наблюдали, что, по-видимому, и привело к трагедии.
В настоящее время Витебский городской отдел Следственного комитета проводят по факту проверку.
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За детьми в момент происшествия взрослые не наблюдали, что, по-видимому, и привело к трагедии.
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