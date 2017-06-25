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Маленькая девочка выпала с балкона в Витебске и погибла

26.06.2017 19:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн – Sputnik. Ребенок погиб в Витебске, выпав с балкона шестого этажа, сообщила в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Маленькая девочка выпала с балкона в Витебске и погибла
© Sputnik / Констанция Ждановская
Годовалая девочка выпала из окна 5-го этажа в Минске

Инцидент в областном центре произошел в субботу 24 июня в микрорайоне Билево.

По словам Сахаровой, на месте происшествия следователи выяснили: на балконе находилась табуретка, а в момент происшествия дома были 3,5-летний брат погибшей, мать и ее сожитель.

"Девочка, которой был год и девять месяцев, умерла после доставления в больницу", – сказала собеседница Sputnik.

За детьми в то время взрослые не наблюдали, что, по-видимому, и привело к трагедии. 

В настоящее время Витебский городской отдел Следственного комитета проводят по факту проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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За детьми в момент происшествия взрослые не наблюдали, что, по-видимому, и привело к трагедии.

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