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Взрыв автомобиля в Киеве: один человек погиб

27.06.2017 09:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате взрыва автомобиля Mercedes в центре Киева, сообщает "РИА Новости Украина".

Инцидент произошел утром во вторник в Соломенском районе украинской столицы: на ходу взорвался Mercedes, части авто разлетелись на несколько десятков метров и задели другие машины. На место ЧП выехали кареты скорой помощи и правоохранители. Движение автотранспорта на указанном участке дорог перекрыто.

В полиции подтвердили, что жертвой взрыва стал один человек — водитель иномарки. Кроме того, СМИ сообщают о двух пострадавших.

За последние несколько дней это не первый подобный случай. Так, на минувшей неделе на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской в Киеве взорвался джип, в котором находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук.

В аналогичной ситуации почти год назад, 20 июля, погиб известный журналист Павел Шеремет. Его авто взорвалось утром, когда мужчина ехал на работу на радио. Политологи и коллеги журналиста связывали его гибель с профессиональной деятельностью. Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство, однако подозреваемых в его совершении до сих пор нет. В апреле Украина обратилась за помощью в расследовании убийства Шеремета к 14 странам.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате взрыва автомобиля Mercedes в центре Киева, сообщает "РИА Новости Украина". Инцидент произошел утром во вторник...

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