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Взрыв автомобиля в Киеве: один человек погиб
27.06.2017 09:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате взрыва автомобиля Mercedes в центре Киева, сообщает
Инцидент произошел утром во вторник в Соломенском районе украинской столицы: на ходу взорвался Mercedes, части авто разлетелись на несколько десятков метров и задели другие машины. На место ЧП выехали кареты скорой помощи и правоохранители. Движение автотранспорта на указанном участке дорог перекрыто.
В полиции подтвердили, что жертвой взрыва стал один человек — водитель иномарки. Кроме того, СМИ сообщают о двух пострадавших.
За последние несколько дней это не первый подобный случай. Так, на минувшей неделе на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской в Киеве взорвался джип, в котором находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук.
В аналогичной ситуации почти год назад, 20 июля,
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате взрыва автомобиля Mercedes в центре Киева, сообщает "РИА Новости Украина". Инцидент произошел утром во вторник...
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