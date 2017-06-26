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Ветврач из Клецка похитил 25 коров и продал их на мясо

27.06.2017 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Главный ветеринарный врач одного из сельхозпредприятий Клецкого района (Минская область) подозревается в хищении крупного рогатого скота, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Ветврач из Клецка похитил 25 коров и продал их на мясо
© Flickr/ Quinn Dombrowski
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Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минского облисполкома полагают, что с октября прошлого года по июнь нынешнего должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, участвовало в хищении крупного рогатого скота и его дальнейшей реализации.

"В настоящее время в материалах борцов с экономическими преступлениями фигурируют более 25 голов крупного рогатого скота, общим весом более 10 тонн, на сумму более 35 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе областного УВД.

Собеседники агентства добавили, что ветеринар оформлял животных в документах как негодных и они списывались как потери.

"По собранным материалам установлено, что злоумышленник давал незаконные указания рабочим предприятия на перемещение в убойный цех и дальнейший убой поголовья", — продолжили правоохранители.

Затем туши продавались коммерческим предприятиям за наличные деньги. Покупали мясо по низкой цене предприятия из других областей.

Вместе с тем, правоохранители считают, что установленные объемы не в полной мере отражают масштабы незаконной деятельности — продолжается проверка.

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 ("Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями")", — заключили в УВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Должностное лицо сельхозпредприятия менее чем за год похитило крупного рогатого скота на сумму более 36 тысяч рублей.

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