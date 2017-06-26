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Взрыв в Киеве расследуют по статье "теракт"

27.06.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Уголовное дело о подрыве автомобиля в Киеве утром во вторник расследуется по статье "теракт", сообщил официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

Утром во вторник на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве взорвался автомобиль марки "Мерседес". В результате взрыва погиб водитель авто — им оказался действующий сотрудник разведки Минобороны Украины.

"Поскольку он является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 Уголовного кодекса "Теракт" следственным отделом главного управления полиции в Киеве", — рассказал представитель МВД.

Про погибшего военного известно, что он родился в 1978 году. По данным ряда украинских СМИ, мужчина был руководителем одного из спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

Сейчас на месте инцидента работают следователи. "По той картине преступления, которую мы имеем сейчас, очевидно, что сработало взрывное устройство", — отметил Шевченко.

Скорее всего, расследованием уголовного дела о взрыве будут заниматься специалисты военной прокуратуры.

Кроме украинского военного, в результате теракта пострадали пенсионер и женщина 1990 года рождения — их жизням ничего не угрожает.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате взрыва автомобиля был убит сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины.

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