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В Лунинецком районе 94-летняя бабушка ушла в лес за ягодами и пропала
В Лунинецком районе продолжаются поиски пожилой жительницы деревни Бостынь, которая ушла в лес за ягодами и не вернулась, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
О пропаже пенсионерки стало известно вечером 26 июня, когда ее 57-летний сын обратился в милицию с заявлением о розыске.
Правоохранители сформировали поисковую группу, в которую вошли спасатели, местные и охотники. Первый день поисков бабушки результатов не дал. Сегодня поисковая группа будет вновь прочесывать лес.
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Первый день поисков бабушки результатов не дал. Сегодня поисковая группа будет вновь прочесывать лес.
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Архив (ЧП)
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