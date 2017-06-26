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В Лунинецком районе 94-летняя бабушка ушла в лес за ягодами и пропала

27.06.2017 12:15 — ЧП | Tut.by  
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В Лунинецком районе продолжаются поиски пожилой жительницы деревни Бостынь, которая ушла в лес за ягодами и не вернулась, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

О пропаже пенсионерки стало известно вечером 26 июня, когда ее 57-летний сын обратился в милицию с заявлением о розыске.

Правоохранители сформировали поисковую группу, в которую вошли спасатели, местные и охотники. Первый день поисков бабушки результатов не дал. Сегодня поисковая группа будет вновь прочесывать лес.

 
 
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Первый день поисков бабушки результатов не дал. Сегодня поисковая группа будет вновь прочесывать лес.

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