В Жлобинском районе 18-летний парень убил пенсионерку ради 20 рублей

Жлобинский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью 84-летней жительницы деревни Руденка, которую с признаками насильственной смерти обнаружили в ее доме односельчане, сообщили в УСК Гомельской области.





По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый за кражи местный 18-летний житель.

Задержанный уже дал признательные показания. Парень украл у пенсионерки 20 рублей, после чего, для сокрытия следов преступления, нанес ей несколько ударов ножом.

При осмотре места происшествия следователи изъяли спрятанное в доме предполагаемое орудие убийства, а также ряд предметов, по которым сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз будут проведены криминалистические и судебные экспертизы.