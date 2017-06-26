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В Жлобинском районе 18-летний парень убил пенсионерку ради 20 рублей

27.06.2017 14:27 — ЧП | Tut.by  
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Жлобинский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью 84-летней жительницы деревни Руденка, которую с признаками насильственной смерти обнаружили в ее доме односельчане, сообщили в УСК Гомельской области.


По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый за кражи местный 18-летний житель.

Задержанный уже дал признательные показания. Парень украл у пенсионерки 20 рублей, после чего, для сокрытия следов преступления, нанес ей несколько ударов ножом.

При осмотре места происшествия следователи изъяли спрятанное в доме предполагаемое орудие убийства, а также ряд предметов, по которым сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз будут проведены криминалистические и судебные экспертизы.

 
 
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Жлобинский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью 84-летней жительницы деревни Руденка.

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