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Кровавая драма в Жлобинском районе: найдена убитой 84-летняя женщина

27.06.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Жлобинском районе местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве пожилой женщины, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Кровавая драма в Жлобинском районе: найдена убитой 84-летняя женщина
© Pixabay
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Труп 84-летней пенсионерки был обнаружен накануне в 16:00 в доме в деревне Руденка.

"Предварительно установлено, что ее 25 июня из корысти ножом убил неработающий житель агрогородка Улуковье Гомельского района", – сказали в МВД.

В пресс-службе также уточнили, что в настоящее время 18-летний подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По информации правоохранителей, юноша зарезал пожилую женщину из корыстных побуждений.

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