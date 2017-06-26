Кровавая драма в Жлобинском районе: найдена убитой 84-летняя женщина

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Жлобинском районе местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве пожилой женщины, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.



© Pixabay Следователи ищут очевидцев убийства мужчины в Витебске

Труп 84-летней пенсионерки был обнаружен накануне в 16:00 в доме в деревне Руденка.

"Предварительно установлено, что ее 25 июня из корысти ножом убил неработающий житель агрогородка Улуковье Гомельского района", – сказали в МВД.

В пресс-службе также уточнили, что в настоящее время 18-летний подозреваемый задержан, с ним работают следователи.