Мужчина в Городке до смерти избил молодую супругу

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Городке (Витебская область) местного жителя, который подозревается в нанесении супруге травм, от которых женщина умерла, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Труп 28-летней женщины был обнаружен в воскресенье 25 июня в квартире, где она проживала вместе с мужем.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от переломов ребер, тупой травмы живота и разрыва печени", – сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что женщину в ссоре избил 28-летний муж.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним работают следователи.