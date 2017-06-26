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Мужчина в Городке до смерти избил молодую супругу
27.06.2017 16:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Городке (Витебская область) местного жителя, который подозревается в нанесении супруге травм, от которых женщина умерла, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.
Труп 28-летней женщины был обнаружен в воскресенье 25 июня в квартире, где она проживала вместе с мужем.
"По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от переломов ребер, тупой травмы живота и разрыва печени", – сказали в МВД.
В ведомстве также уточнили, что женщину в ссоре избил 28-летний муж.
В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним работают следователи.
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Судмедэксперты установили, что смерть женщины наступила от переломов ребер, тупой травмы живота и разрыва печени.
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