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Мужчина в Городке до смерти избил молодую супругу

27.06.2017 16:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Городке (Витебская область) местного жителя, который подозревается в нанесении супруге травм, от которых женщина умерла, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Мужчина в Городке до смерти избил молодую супругу
© Pixabay
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Труп 28-летней женщины был обнаружен в воскресенье 25 июня в квартире, где она проживала вместе с мужем.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от переломов ребер, тупой травмы живота и разрыва печени", – сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что женщину в ссоре избил 28-летний муж.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним работают следователи.

 
Теги: Минск
 
 
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Судмедэксперты установили, что смерть женщины наступила от переломов ребер, тупой травмы живота и разрыва печени.

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