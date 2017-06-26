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Вирус-вымогатель Petya "положил" компьютеры в России и Украине
27.06.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры многочисленных российских и украинских компаний с требованием заплатить 300 долларов в биткоинах, передает РИА Новости со ссылкой на компанию, специализирующуюся на выявлении киберугроз.
По информации специалистов, вирусная атака произошла примерно в 14:00 вторника. Способ распространения вируса аналогичен ранее поразившему множество компьютеров WannaCry.
Жертвами атаки стали компьютерные сети ряда российских нефтяных компаний, в частности "Башнефти" и "Роснефти", а также нескольких крупных украинских энергетических компаний, таких как "Днепроэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и других.
Также от вируса пострадали украинские операторы связи и банки, кроме того пострадали сети магазинов "Ашан", ряд компьютеров в украинском правительстве и Киевском метрополитене.
Специалисты пытаются устранить сбои в компьютерных системах, вызванных вирусной атакой.
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры многочисленных российских и украинских компаний с требованием заплатить 300 долларов в биткоинах,...
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