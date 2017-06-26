МИНСК, 27 июн — Sputnik. Вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры многочисленных российских и украинских компаний с требованием заплатить 300 долларов в биткоинах, передает РИА Новости со ссылкой на компанию, специализирующуюся на выявлении киберугроз.

По информации специалистов, вирусная атака произошла примерно в 14:00 вторника. Способ распространения вируса аналогичен ранее поразившему множество компьютеров WannaCry.

Жертвами атаки стали компьютерные сети ряда российских нефтяных компаний, в частности "Башнефти" и "Роснефти", а также нескольких крупных украинских энергетических компаний, таких как "Днепроэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и других.

Также от вируса пострадали украинские операторы связи и банки, кроме того пострадали сети магазинов "Ашан", ряд компьютеров в украинском правительстве и Киевском метрополитене.

Специалисты пытаются устранить сбои в компьютерных системах, вызванных вирусной атакой.