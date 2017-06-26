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Лобовое ДТП в Дятловском районе: погиб студент, два человека в больнице
27.06.2017 16:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн – Sputnik. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате аварии в Дятловском районе: минивен врезался в грузовик ГАЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik Наталья Селиверстова
Авария произошла накануне около 14:00 в районе деревни Медвиновичи.
"Минивен Ford повело на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик", – сказали в ГАИ.
Как предполагают инспекторы, находившийся за рулем юноша, который ехал домой после сдачи сессии в колледже, уснул во время движения.
По информации ГАИ, студент скончался на месте происшествия, его пассажир и водитель автомобиля грузового ГАЗ были доставлены с травмами в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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Как предполагают инспекторы, находившийся за рулем юноша, который ехал домой после сдачи сессии в колледже, уснул во время движения.
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