Лобовое ДТП в Дятловском районе: погиб студент, два человека в больнице

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате аварии в Дятловском районе: минивен врезался в грузовик ГАЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik Наталья Селиверстова Россиянин погиб в ДТП в Петриковском районе

Авария произошла накануне около 14:00 в районе деревни Медвиновичи.

"Минивен Ford повело на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик", – сказали в ГАИ.

Как предполагают инспекторы, находившийся за рулем юноша, который ехал домой после сдачи сессии в колледже, уснул во время движения.

По информации ГАИ, студент скончался на месте происшествия, его пассажир и водитель автомобиля грузового ГАЗ были доставлены с травмами в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.