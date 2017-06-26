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Житель Бобруйска умер после инъекции метадона

27.06.2017 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бобруйске местного жителя, который подозревается в сбыте метадона, употребление которого привело к смерти мужчины в райцентре, сообщили Sputnik во вторник в УВД Могилевского облисполкома.

Житель Бобруйска умер после инъекции метадона
© YouTube / Коммерческий Курьер Бобруйск
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Тело 36-летнего бобруйчанина было найдено 7 апреля в квартире одного из домов на улице 50 лет Октября.

"Мужчина скончался от отравления особо опасным наркотическим средством – метадоном, который употребил, сделав себе инъекцию", – сказали в УВД.

Сотрудники наркоконтроля установили лицо, которое продало метадон погибшему бобруйчанину, – в середине июня в поселке Титовка были задержаны 36-летний местный житель и его супруга, в их доме при обыске был обнаружен данный наркотик.

Бобруйским районным отделом следственного комитета в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (сбыт наркотических средств). Кроме того, пара может стать фигурантами дела по ч. 5 ст. 328 УК (сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека) – санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 25 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанному наркодилеру грозит в качестве наказания до 25 лет лишения свободы.

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